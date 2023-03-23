MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | 2023 MSÜ sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM SON DAKİKA

MSÜ sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı haberinin duyurulmasının ardından adaylar sınav giriş belgesi alma ekranını araştırmaya başladı. Heyecanla sınavı bekleyen öğrenciler, başarı elde ettikleri takdirde subay olmak için ilk adımı atmış olacaklar. Peki MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? İşte sınav ne zaman, hangi gün? 2023 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...