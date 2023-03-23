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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | 2023 MSÜ sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM SON DAKİKA

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | 2023 MSÜ sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Öğrencilerin merakla beklediği MSÜ 2023 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan'da gerçekleşecek. Peki 2023 MSÜ sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

MSÜ sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı haberinin duyurulmasının ardından adaylar sınav giriş belgesi alma ekranını araştırmaya başladı. Heyecanla sınavı bekleyen öğrenciler, başarı elde ettikleri takdirde subay olmak için ilk adımı atmış olacaklar. Peki MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? İşte sınav ne zaman, hangi gün? 2023 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2 Nisan'da düzenlenecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

MSÜ 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

MSÜ sınavı ertelendi. Ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

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