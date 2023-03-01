ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 - YKS sınav başvuru tarihi! TYT - AYT - YDT yeni başvurular ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan TYT, AYT ve YDT oturumları hakkında araştırmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihleri ertelendi. Yen tarihler için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki YKS 2023 sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte, detaylar...