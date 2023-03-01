ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 - YKS sınav başvuru tarihi! TYT - AYT - YDT yeni başvurular ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan TYT, AYT ve YDT oturumları hakkında araştırmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihleri ertelendi. Yen tarihler için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki YKS 2023 sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte, detaylar...
ÖSYM tarafından uygulanacak olan TYT, AYT ve YDT oturumları hakkında araştırmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihleri ertelendi. Yen tarihler için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki YKS 2023 sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte, detaylar...
Daha önce yapılan açıklamada sınavların 17-18 Haziran'da yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak 2023 yılında yapılacak seçim ile sınav tarihlerinin üst üste gelmesi sonrası takvim geri çekildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ""Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." dedi.
TYT - AYT - YDT BAŞVURU - SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS 2023: TYT - AYT - YDT başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.
ÖSYM SINAV TARİHLERİNİ DUYURDU
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 saat 13:45
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1 26 Mart 2023
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/1 9 Nisan 2023
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem 15 Nisan 2023
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 16 Nisan 2023
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