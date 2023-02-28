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1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? Çarşamba günü okullar açılacak mı? İşte şehirler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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1 Mart’ta hangi illerde okullar açılacak? Çarşamba günü okullar açılacak mı? İşte şehirler...

"1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Deprem bölgesi olmayan illerde okullar 20 Şubat Pazartesi günü açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilde okulların farklı tarihlerde açılacağını açıkladı. Peki, 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? Çarşamba günü okullar açılacak mı? İşte şehirler...

"1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? Çarşamba günü okullar açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem bölgesi olmayan 71 ilde 20 Şubat Pazartesi günü okullar açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen iller için alınan kararları duyurdu. Peki, 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? Çarşamba günü okullar açılacak mı? İşte şehirler...

1 MART'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?

1 Mart'ta Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar açılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

DİĞER 7 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Bakan Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." diye konuştu.

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