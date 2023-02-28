1 Mart’ta hangi illerde okullar açılacak? Çarşamba günü okullar açılacak mı? İşte şehirler...

1 MART'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?

1 Mart'ta Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar açılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.