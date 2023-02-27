Adana’da okullar ne zaman açılacak 2023? Adana’da okullar tatil mi, ertelendi mi?

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da okulların açılacağı tarihe ilişkin, okulların 1 Mart'ta açılmasını kararlaştırmış olduklarını ancak verilerin değişmesi ile tarihi güncellediklerini belirtti. Bakan Özer, açıklamasında, ''Bu başlangıç tarihini, yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart tarihinde yeni verilere göre tekrar kararları güncelleyerek, inşallah, durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.