Adana'da okullar ne zaman açılacak 2023? Adana'da okullar tatil mi, ertelendi mi?
"Adana'da okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremleri ile 10 ilde okulların açılış tarihi ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki son durumu açıkladı ve Adana'da okulların açılacağı tarihin ertelendiğini bildirdi. Peki, Adana'da okullar ne zaman açılacak 2023? Adana'da okullar tatil mi, ertelendi mi?
"Adana'da okullar ne zaman açılacak 2023? Adana'da okullar tatil mi, ertelendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma sebep oldu. Depremin etkilediği 10 ilde okullar açılacağı, derslerin başlayacağı tarihler ertelendi. 10 il üç ayrı kategoriye ayrıldı. Peki, Adana'da okullar ne zaman açılacak 2023? Adana'da okullar tatil mi, ertelendi mi?
ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da okulların açılacağı tarihe ilişkin, okulların 1 Mart'ta açılmasını kararlaştırmış olduklarını ancak verilerin değişmesi ile tarihi güncellediklerini belirtti. Bakan Özer, açıklamasında, ''Bu başlangıç tarihini, yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart tarihinde yeni verilere göre tekrar kararları güncelleyerek, inşallah, durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
DEPREM BÖLGESİ 10 İLDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ
MEB tarafından afet bölgesi kabul edilen 10 il üç kategoriye ayrıldı. Buna göre 1 Mart itibariyle; Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okulların açılması bekleniyor. Daha önce 1. kategoride yer alan Adana'da tarih değişti.
Özer, "1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için 510 noktada destekleme yetiştirme kurslarını hizmete alacağız. Böylece bu çocuklarımızın sınava hazırlanmasında Millî Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.
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