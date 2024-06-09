YKS Şikayetname, Nağme-i Seher, Felekname eserleri kimin? Fuzuli, Nedim, Gülşehri sorusu ve cevabı...
Türkiye genelinde her yıl milyonlarca genç, hayallerindeki üniversiteye adım atabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılıyor. Öğrenciler, aylar süren çalışmaların ardından ter döktükleri bu sınavda, hem bilgilerini hem de stres yönetimlerini test ediyorlar. Sınav sonrası, gerek öğrenciler gerekse veliler, soru ve cevap anahtarlarına kilitleniyor.
Özellikle sınavın bitiminden sonra sosyal medya ve çeşitli eğitim platformları, soruları ve potansiyel cevapları tartışmak üzere harekete geçti. Öğrenciler, soruları paylaşarak fikir alışverişinde bulunuyor, zorlandıkları noktaları veya dikkat çekici problemleri dile getiriyor.
Şikayetname: Fuzuli
Nağme-i Seher: Recaizade Mahmud Ekrem
Felekname: Gülşehrî
Nedim kimdir?
Nedim'in kim olduğu konusunu Osmanlı devletinin var olduğu zaman ve Divan edebiyatı olduğu zamanla ele almak gerekir. Çünkü Medim bu dönemlerde yaşayan ünlü bir şairdir. Aslında tarih kitaplarında ünlü şair olma sıfatını Lale devrinde kazanıldığı yazmaktadır. Bu doğrultuda Nedim'in şair olduğunu vurgulamak mümkündür. Şairliğinden bahsetmek Nedim'in kim olduğundan bahsetmektir. Şiirlerinde kendine özgü bir anlatıma yer vermiştir. Bu sebeple, Nedim için dönemin ünlü şairlerinden diye bahsedilmiştir. Şairliğini icra ettiği dönemde Topkapı sarayına girme şansı olmuştur. Topkapı sarayında da şiirlerini yazmaya devam etmiştir. Ayrıca sarayda statüsü yüksek kişilere de şiir yazmıştır. Dolayısıyla Nedim yaşadığı dönemde şiirleriyle ün kazanmış bir şairdir.
En bilinen ve ünlü eseri Nedim Divanı'dır. Sahaifü'l – Ahbar ve Ayni Tarihi de bilinen eserlerindendir. Sahaifü'l – Ahbar eseri uzun yıllarını almıştır. Aslında bu eser Arapça dilinde yazılmış bir eserin Türkçe diline çevrilmiş halidir. Çevrilen eser yani Arapça dilinde yazılan eser Camiü'd-Düvel'dir.
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