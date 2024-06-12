12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz "yaz okulları" açacak

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz yaz okulları açacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör