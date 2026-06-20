YKS 2026 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? Gözler ÖSYM’de

YKS 2026'nın ilk oturumu olan TYT'nin tamamlanmasının ardından adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına odaklandı. Ancak YKS maratonu henüz sona ermedi. Yarın yapılacak AYT ve YDT oturumlarının ardından ÖSYM'nin soru ve cevapları erişime açması bekleniyor.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü (bugün) saat 13.00 itibarıyla tamamlandı. Sınavdan çıkan milyonlarca aday, netlerini hesaplayabilmek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Ancak ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına göre soru ve cevapların, AYT ve YDT oturumlarının da tamamlanmasının ardından paylaşılması bekleniyor.

TYT'nin sona ermesiyle adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. (Foto: A Haber)

TYT TAMAMLANDI: GÖZLER SORU VE CEVAPLARDA

Üniversite adayları için YKS'nin ilk oturumu geride kaldı. TYT'nin sona ermesiyle birlikte adaylar sınav performanslarını değerlendirebilmek için resmi soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasını beklemeye başladı.

ÖSYM tarafından şu ana kadar TYT soru ve cevaplarına ilişkin resmi bir paylaşım yapılmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra yayımlanması öngörülüyor. (Foto: A Haber)

SORU VE CEVAP ANAHTARLI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM, önceki yıllarda YKS kapsamındaki tüm oturumlar tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açmıştı. 2026 yılında da TYT, AYT ve YDT'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevapların ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların sınav performanslarına ilişkin ilk değerlendirmeyi yapmalarını sağlayacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih süreci başlayacak.

YKS maratonu yarın devam edecek. AYT ve YDT oturumlarıyla milyonlarca aday üniversite hedefi için sınav sürecini tamamlayacak. (Foto: A Haber)

YKS MARATONU YARIN DEVAM EDECEK

YKS maratonunda adaylar, 21 Haziran Pazar günü yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ter dökmeye devam edecek. AYT sabah oturumunda saat 10.15'te uygulanırken, YDT ise öğleden sonra saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Böylece YKS'nin üç oturumdan oluşan sınav maratonu tamamlanmış olacak.