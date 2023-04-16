YKS ÖSYM AİS EKRANI | 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM'DEN DEPREM BÖLGESİ KARARI!

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler.