YKS ÖSYM AİS EKRANI | 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama
YKS için geri sayım başladı. YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açılacağı tarih merak konusu oluyor. Başvuruların 8-23 Mart tarihinde gerçekleştirildiği sınav için hazırlıklar devam ediyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
"YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Başvuru süreci Mart ayında tamamlandı. Şimdi ise adaylar, sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak? İşte ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.
YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
ÖSYM'DEN DEPREM BÖLGESİ KARARI!
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler.
YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
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- YKS ÖSYM AİS EKRANI | 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama
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