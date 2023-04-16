ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sonuçları hangi tarihte açıklanır?

ALES Sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/1 sonuçları 10 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.