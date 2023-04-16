ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sonuçları hangi tarihte açıklanır?
"ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ALES sınav sonuçları için resmi tarih detayları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen ALES sınavının değerlendirme sonuçları ÖSYM duyurusu ile erişime açılacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sonuçları hangi tarihte açıklanır?
"ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sonuçları hangi tarihte açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES/1oturumu 2023 yılında 16 Nisan tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını araştırmaya başladılar. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sonuçları hangi tarihte açıklanır?
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirmelerin ardından 2023 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak.
ALES Sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/1 sonuçları 10 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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