"MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Subay, astsubay ve uzman erbaş yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan MSÜ sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu 2023?