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MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu 2023?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023
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MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu 2023?

"MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesi mezunu olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışmak istiyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu 2023?

"MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Subay, astsubay ve uzman erbaş yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan MSÜ sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu 2023?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2023 sınav takvimi bilgilerine göre MSÜ sınavı sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM AİS sistemine giriş yapacak. ÖSYM https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından sonuçlar görüntülenebilecek.

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Adaylar, sınavda sorulara verdikleri cevapları optik forma işaretleyecek. Bu optik formlar ÖSYM'de optik okuyucu ile taranacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Alt testlerin her biri için standart sapma hesaplanacak.

Standart sapma hesaplaması için testte verilen doğru ve yanlış sayısına göre her dört yanlış cevaptan biri çıkarılarak adayların aldıkları ham puan bulunmaktadır.

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