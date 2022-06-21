YKS ne zaman açıklanır? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM SON DAKİKA
YKS sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite heyecanı yaşayan öğrenciler, büyük bir merakla YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama geldi. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar erişime açılmıştı. Peki, YKS ne zaman açıklanır? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. İşte merak edilenler...
YKS ne zaman açıklanır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavının soru ve cevapları erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Soru ve cevapları görüntüleyerek işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden öğrenciler, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, YKS ne zaman açıklanır? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
2022-YKS oturumları temel soku Kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Aşağıdaki linkler üzerinden 2022 YKS soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
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