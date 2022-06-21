Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu, sınava katılan milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarına göre kazandıkları puanlar ile tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. YKS sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite baraj puanı ve kontenjanları açıklandı mı? İşte cevaplar...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından birkaç gün içerisinde tercih kılavuzu erişime açılacak. ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından tercih takvimi belli olacak.

Ayrıca, tercih kılavuzu ile birlikte kontenjan ve üniversitelerin baraj puanları da belli olacak.