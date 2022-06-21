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Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite baraj puanı ve kontenjanları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite baraj puanı ve kontenjanları...

Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. YKS'ye katılan milyonlarca öğrenci tercih için ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih yapacak olan öğrenciler, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite baraj puanı ve kontenjanları açıklandı mı? İşte haberin detayları...

Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu, sınava katılan milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarına göre kazandıkları puanlar ile tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. YKS sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite baraj puanı ve kontenjanları açıklandı mı? İşte cevaplar...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından birkaç gün içerisinde tercih kılavuzu erişime açılacak. ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından tercih takvimi belli olacak.

Ayrıca, tercih kılavuzu ile birlikte kontenjan ve üniversitelerin baraj puanları da belli olacak.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

2022-YKS oturumları temel soku Kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Aşağıdaki linkler üzerinden 2022 YKS soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.

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