Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açıklandı mı?
Öğrenci affı ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan’ın verdiği müjdenin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal son dakika açıklaması ile affın detaylarını açıkladı. Peki, Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açıklandı mı?
Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK açıklamasına göre aftan yararlanacak öğrenci sayısı 4 milyonun üzerinde. En son 2018 yılında gelen affın ardından merakla beklenen öğrenci affı 2022 için çalışmalar neredeyse tamamlandı. Peki, Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açıklandı mı?
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal öğrenci affı son dakika açıklaması ile "Önümüzdeki hafta sunacağız" dedi. Buna göre haftaya Meclise sunulması beklenen afla ilgili detaylar da netlik kazanacak.
ÖĞRENCİ AFFI 2022 SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi:
"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. TBMM Komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde sizlere rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.
Tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.
AKBAŞOĞLU: TEMMUZDAN ÖNCE MECLİSTE!
Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim."
ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?
Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmasa da 2018 yılında çıkarılan afta;
"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini" kapsadığı açıklaması ile duyurulmuştu.
ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan öğrenci affı; programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemi yapmayan ya da herhangi bir nedenden okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayan bir düzenleme.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim takvimi...
- DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...
- Survivor kim elendi son dakika? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte eleme adayı isim...
- ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar olacak?
- Brent petrol fiyatında düşüş! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim gelecek mi? 20 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
- Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...
- CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak?
- YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? YÖKATLAS tercih sayfası...