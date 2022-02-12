AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? Sınavlar ne zaman yapılacak? İkinci dönem sınavlarına hazırlanan öğrenciler heyecan içinde bu sorulara yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci dönem sınavlarına ilişkin detaylar açıklandı. Peki, açık lise ders seçimi ne zaman son? 2022 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sıanvları online mı olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AÖL 2. dönem ders seçme işlemleri 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.

18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;