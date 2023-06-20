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YKS kalkacak mı? Mezuna kalanlar 9-10-11-12. sınıflar dikkat! Devlet Bahçeli son dakika açıkladı! 2024 Üniversite sınavı YKS gelecek sene var mı yok mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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YKS kalkacak mı? Mezuna kalanlar 9-10-11-12. sınıflar dikkat! Devlet Bahçeli son dakika açıkladı! 2024 Üniversite sınavı YKS gelecek sene var mı yok mu?

Mezuna kalanlar 9-10-11-12. sınıflar dikkat. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin son dakika açıklamalarının ardından binlerce öğrenci "Üniversite sınavı kalkacak mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanlandıran açıklamanın detayları merak ediliyor. Peki 2024 üniversite sınavı YKS gelecek sene var mı yok mu?

Üniversite sınavının kaldırılması gündemdeki yerini aldı. AYT-TYT-YDT şeklinde 3 oturumda gerçekleştirilen YKS'nin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'den heyecanlandıran açıklama geldi. Peki 2024 üniversite sınavı YKS gelecek sene var mı yok mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

DEVLET BAHÇELİ AÇIKLAMALARI

YKS sınavına ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu ifadelere yer verdi:

"Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir.

Türk gençliğine güveniyorum. Strese girmeden, bunalıma düşmeden, YKS'yi bir hayat memat konusu haline getirmeden sabır ve sağduyuyla başarıya ulaşacaklarına, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum. Sınavların en büyüğü ise hayatın bizatihi kendisidir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerine ara vermek veya eğitimlerini bırakmak zorunda kalanların tekrar okullarına dönüşlerini, yani öğrenci affını gönülden destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum."

ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILACAK MI?

Henüz Ak Parti cephesi ya da YÖK'ten bu konu hakkında bir açıklama gelmedi.

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