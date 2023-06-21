21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖGG sınavı ertelendi mi, neden ertelendi? 2023 EGM Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim yazılı sınav hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

ÖGG sınavı ertelendi mi, neden ertelendi? 2023 EGM Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim yazılı sınav hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023
ABONE OL
ÖGG sınavı ertelendi mi, neden ertelendi? 2023 EGM Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim yazılı sınav hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

ÖGG sınavı ertelendi mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavı tarihleri güncellendi. Adaylar yeni tarihi öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle tarihlerde değişikliğe gidildi. İşte Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim yazılı sınav takvimi...

EGM tarafından Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle Özel Güvenlik sınavında değişikliğe gidildi. Yapılan duyurunun ardından adaylar yeni tarih için araştırmalara başladı. Peki ÖGG sınavı ertelendi mi, neden ertelendi? 2023 EGM Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim yazılı sınav hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın giriş belgeleri 10 Haziran'a kadar ÖGNET sisteminden alınmıştı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV TAKVİMİ 2023

25 Haziran-12 Temmuz 2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.

04 Temmuz 2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

05-07 Temmuz 2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

12 Temmuz 2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

18 Temmuz 2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

19-21 Temmuz 2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

25 Temmuz 2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA