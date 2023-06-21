EGM tarafından Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle Özel Güvenlik sınavında değişikliğe gidildi. Yapılan duyurunun ardından adaylar yeni tarih için araştırmalara başladı. Peki ÖGG sınavı ertelendi mi, neden ertelendi? 2023 EGM Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim yazılı sınav hangi tarihte, ne zaman yapılacak?