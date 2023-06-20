MSÜ TERCİH SONUÇ e-Devlet EKRANI | Milli Savunma Üniversitesi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? https://personeltemin.msb.gov.tr...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları sorgulama ekranı, son dakika araştırmalarıyla takip ediliyor. MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları için başvuran hem kadın hem erkek adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. İşte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları sorgulama ekranı...
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve sonuçların nereden bakılabileceği konusunda detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Binlerce adayın beklediği haber geldi. Peki, MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır, nereden? İşte MSÜ tercih sonuçları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son dakika MSÜ tercih sonuçları açıklandı! Açıklama şöyle:
Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Ön Başvuru Sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edildi.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU
MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecek.
İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.
Seçim Aşaması Faaliyetleri:
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)
3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
b. Diğer Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ TERCİH SONUÇ e-Devlet EKRANI | Milli Savunma Üniversitesi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? https://personeltemin.msb.gov.tr...
- EYT'de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar!
- Yüzde 34'lük MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaşıma asgari ücret oranında zam gelirse ne olur? 9.000, 10.000,10.500, 11.000, 12.000 TL maaş alanlar...
- %34 zamla Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!
- Yalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...
- Sezercik hapse mi girdi, neden ceza aldı? Sezer İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son hali...
- SON DAKİKA | Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi! Yüzde 34'lük zam artışı belli oldu!
- Asgari ücrete %107'lik Okkalı zam! Son dakika Net brüt açıklaması! Refah+enflasyon maaşları katladı!
- Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu yeni sezonda olmayacak mı, yarışmadan ayrıldı mı?
- Asgari ücret Temmuz 2023 zammı ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Türk-İş asgari ücret teklifi ne kadar?
- Evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...
- Türkiye Galler maçı TRT 1 CANLI İZLE! 19 Haziran Türkiye Galler maçı canlı yayın izle! Canlı maç takibi...