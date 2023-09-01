YKS İKİNCİ TERCİH KILAVUZU 2023-2024! ÖSYM YKS üniversite ek tercihler ne zaman? 2023 YKS sıralama hesaplama, boş kontenjanlar listesi...
"YKS ek tercihler ne zaman 2023?" sorusunun cevabı adaylar tarafından sorgulanıyor. Üniversite kayıt işlemlerinin başlamasıyla birlikte, YKS ek tercih süreci hakkında detaylar merak konusu oldu. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, YKS boş kontenjanlar içinaraştırmalar yapmaya başladı. İşte, haberin detayları...
Üniversite 2. Tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YÖK ATLAS üniversite boş kontenjanlar listesi ile üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları yeniden değerlendirilecek. Adaylar, "YKS ek tercihler ne zaman 2023" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, YKS ek tercih kılavuzu hakkında detaylar...
2023 YKS TERCİH SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!
YKS tercih sonuçları, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünü taşıyacak.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapacak.
Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de biteceği göz önünde bulundurulursa 2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak. Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlayacağı söylenebilir.
2023 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.
YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimizde yer verilecektir.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.
Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:
YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.
ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.
ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
YKS 2. TERCİHLER BOŞ KONTENJANLAR
YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.
Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:
-YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.
-ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.
-ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.
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- YKS İKİNCİ TERCİH KILAVUZU 2023-2024! ÖSYM YKS üniversite ek tercihler ne zaman? 2023 YKS sıralama hesaplama, boş kontenjanlar listesi...
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