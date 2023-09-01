YDS NE ZAMAN? 2023-YDS/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? YDS başvuru ekranı (ais.osym.gov.tr)
"YDS başvuruları başladı mı, şartları neler?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok üniversite ve kamu kurumu için önemli bir kriter olan YDS sınavı, dil yeteneklerini ölçmek ve dil becerilerini değerlendirmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunmaktadır. YDS sınavına katılmayı planlayan adaylar, 2023-YDS/2 sınavı için başvuru tarihini araştırıyor. İşte YDS habkkında tüm detaylar...
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. YDS sınavına katılacak olan adaylar, YDS başvuru tarihi 2023 tarihi sorguluyor. Yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavda toplam 80 soru yer alacak ve 180 dakika süre verilecek. İşte, YDS hakkında detaylar...
YDS BAŞVURU 2023 TARİHİ NE ZAMAN?
YDS başvuruları 1 - 11 Eylül 2023 Tarihleri arasında alınacak.
YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YDS başvuru kılavuzu yayımlandığında ücret de belli olacak.
YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YDS başvurusu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.
YDS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılıYükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir.
Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göresözleşmeli statüde çalışacak
a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,
b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.
Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veyayüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılmasıolanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
YDS NE ZAMAN, SONUÇLAR HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK 2023?
YDS 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak.
YDS/2 sonuçları 7 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?
- KYK Yurt sonuç tarihi 2023-24 | GSB KYK Üniversite yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, son başvuru hangi gün?
- 7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...
- ŞOK 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta şoka uygun fiyata Airfryer, elektrikli Scooter, Bulaşık ve kurutma makinesi geliyor
- YDS NE ZAMAN? 2023-YDS/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? YDS başvuru ekranı (ais.osym.gov.tr)
- YKS İKİNCİ TERCİH KILAVUZU 2023-2024! ÖSYM YKS üniversite ek tercihler ne zaman? 2023 YKS sıralama hesaplama, boş kontenjanlar listesi...
- Emekliye Memura %43+10+6+5'lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C'ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...
- Siirt'te son dakika deprem | 01 Eylül 2023 Batman, Şırnak, Bitlis, Siirt Merkez az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son listeyi paylaştı!
- 1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...
- Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...
- HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor! İstanbul ve Karadeniz... | 1-5 Eylül 2023
- Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00'da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...