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AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav sonucu öğrenme linki! aof.anadolu.edu.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav sonucu öğrenme linki! aof.anadolu.edu.tr

"AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sınav sonuçları ilan edildi.

"AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun araştırılıyor. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ilan edildi. İşte, AÖF sınavı sonucu öğrenme linki!

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

AÖF yaz okulu sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.

AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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