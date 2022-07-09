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YKS İÇİN GERİ SAYIM... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2022 bugün, erken açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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YKS İÇİN GERİ SAYIM... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2022 bugün, erken açıklanır mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonrasında adaylar bekleyişe geçti. Sınavın erken açıklanacağı iddiası ise sorgulanmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2022 bugün, erken açıklanır mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2022 bugün, erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından adaylar puan hesaplaması yapmaya başlarken gözlerini ÖSYM tarafından gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2022 bugün, erken açıklanır mı?

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE SINAVI 2022 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS'DE BARAJ OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

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