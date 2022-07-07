YKS 8 Temmuz'da mı açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları heyecanla bekleniyor. Üniversiteye geçiş için heyecan içinde olan öğrenciler, sınav sonuçlarının Kurban Bayramı öncesinde açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Peki, YKS 8 Temmuz'da mı açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman, erken mi açıklanacak? İşte son gelişmeler...

YKS 8 TEMMUZ'DA MI AÇIKLANACAK?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, YKS sonuçlarının 8 Temmuz'da açıklanması talep ediliyor. Hemen şunu belirtelim ki, 2022 YKS sonuçlarının erken açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından bazı sınavların sonuçları belirtilen tarihten önce açıklanmıştı. YKS sonuçlarının erken açıklanması yönünde açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.