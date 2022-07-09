LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği sonuç tarihini açıklamıştı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 20 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan tercihlerle beraber milyonlarca aday ve veli 2022 LGS tercih sonuçları için bekleyişe geçecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 yaz gençlik kampı ne zaman?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo...
- Bekçilik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? EGM ile PA 2022/1.Dönem Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman?
- SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...
- YKS İÇİN GERİ SAYIM... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2022 bugün, erken açıklanır mı?
- Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması
- Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar
- Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?
- Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet: Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman?
- Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazı nasıl niyet edilir? Diyanet şükür namazı kılınışı
- Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır? Kurban kesilince kılınan namaz kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet açıklaması