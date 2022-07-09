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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği sonuç tarihini açıklamıştı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 20 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan tercihlerle beraber milyonlarca aday ve veli 2022 LGS tercih sonuçları için bekleyişe geçecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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