ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı: TYT, AYT, YDT’ye kaç aday katılacak?
ÖSYM, 2026 YKS kapsamında sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerine AİS sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Türkiye genelinde 2,4 milyondan fazla adayın katılacağı sınav, 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı. ÖSYM'nin erişime açtığı YKS giriş belgeleriyle adaylar sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini öğrenebiliyor. Bu yıl 2 milyon 425 bin 560 kişinin başvurduğu YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.
ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden ulaşabiliyor.
Belgeye erişmek isteyen adayların; T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor.
Belge siyah-beyaz ya da renkli çıktı alınabiliyor. Sınav giriş belgesinde; sınav merkezi, bina bilgisi, salon ve sıra numarası ile sınava ilişkin kurallar yer alıyor.
ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
YKS 3 OTURUM HALİNDE UYGULANACAK
ÖSYM takvimine göre YKS üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih edecekleri lisans ve ön lisans programları için gerekli puanları bu oturumlarda elde edecek.
|Oturum
|Tarih
|Saat
|TYT
|20 Haziran 2026 Cumartesi
|10.15
|AYT
|21 Haziran 2026 Pazar
|10.15
|YDT
|21 Haziran 2026 Pazar
|15.45
SINAVA GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Adayların sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yanlarında aşağıdaki belgeleri bulundurması gerekiyor:
- Fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi
- ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi
Belgesi veya geçerli kimliği bulunmayan adaylar sınav binasına alınmıyor. Bu nedenle belgelerin sınavdan önce kontrol edilmesi ve çıktı alınarak hazır bulundurulması gerekiyor.
YKS 2026'YA KAÇ ADAY BAŞVURDU?
2026 YKS'ye toplam 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. En yoğun başvuru ise 696 bin 766 adayla 18 yaş grubunda gerçekleşti. Ayrıca 50 yaş ve üzerindeki 20 bin 159 kişi de üniversite hayaliyle sınava başvurdu. YKS 2026'nın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında.
ÖSYM verilerine göre bu yıl 14 bin 651 engelli aday YKS'ye katılacak. Sınav merkezlerinde adayların ihtiyaçlarına göre ek süre ve yardımcı personeller gibi destekler sağlanacak. Ayrıca şehit ve gazi yakınları ile gazilerden oluşan 10 bin 880 aday da sınav ücretinden muaf tutuldu. Başvuran adayların; 1 milyon 324 bin 487'si kadın, 1 milyon 101 bin 73'ü erkek adaylardan oluştu.
Oturum bazında başvuru sayıları ise şöyle:
|Oturum
|Aday Sayısı
|TYT (Temel Yeterlilik Testi)
|2.425.560
|AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
|1.628.200
|YDT (Yabancı Dil Testi)
|203.679
|Toplam Başvuru
|2.425.560
YDT oturumunda;
- İngilizce: 195 bin 85
- Arapça: 4 bin 181
- Almanca: 2 bin 552
- Fransızca: 919
- Rusça: 942
aday sınava katılacak.
921 BİN ADAY İLK KEZ YKS HEYECANI YAŞAYACAK
YKS 2026 sınavına başvuran adayların 921 bin 225'i ilk kez üniversite sınavına girecek. Başvuru geçmişine göre aday dağılımı ise şöyle açıklandı:
- İkinci kez başvuran: 665 bin 89
- Üçüncü kez başvuran: 447 bin 57
- Dördüncü kez başvuran: 198 bin 901
- Beş ve daha fazla kez başvuran: 193 bin 288