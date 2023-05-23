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YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023! ÖSYM-MEB YKS sınav görevli, gözetmen ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Salon başkanı, bina sorumlusu...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023! ÖSYM-MEB YKS sınav görevli, gözetmen ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Salon başkanı, bina sorumlusu...

"YKS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 YKS sınavına sayılı günler kala, sınav gözetmen ve görevli ücretlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. ÖSYM takviminin belli olmasıyla beraber, YKS sınavında görevli olacak kişiler, ücretlerin ne kadar olacağını sorguluyor. İşte, detaylar...

"YKS görevli ücretleri ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 YKS sınavına sayılı günler kala, ÖSYM ve MEB sınav gözetmen ve görevli ücretleri merak ediliyor. Peki, üniversite sınavı gözetmen ve görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, ücretler hakkında tüm bilgiler...

2023 ÖSYM, MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.



2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.



2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM YKS TARİHİNİ AÇIKLADI

ÖSYM açıklaması şu şekilde;

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

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