YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023! ÖSYM-MEB YKS sınav görevli, gözetmen ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Salon başkanı, bina sorumlusu...

"YKS görevli ücretleri ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 YKS sınavına sayılı günler kala, ÖSYM ve MEB sınav gözetmen ve görevli ücretleri merak ediliyor. Peki, üniversite sınavı gözetmen ve görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, ücretler hakkında tüm bilgiler...