AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları belli oldu mu?
"AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler için aynı eğitim öğretim yılı içinde toplam üç sınav düzenliyor. Buna göre, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs'ta başladı ve 23 Haziran'da sona erecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları belli oldu mu?
"AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Takvime göre, ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci 23 Haziran'da sona erecek. Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, kayıt işlemlerinin ardından 3. dönem sınavlarında ter dökecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları belli oldu mu?
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.
2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.
50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.
Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.
Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıla bakıldığında Takvime göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavları Temmuz ayında uygulanmıştı.
Bu yılın 3. dönem sınavlarının da Temmuz'da uygulanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Şu ana kadar sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili henüz yeni bir detay paylaşılmadı. Sınav takviminin belli olmasıyla sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı duyurulacak.
2. dönemde gerçekleştirilen sınavlar online olarak yapılmıştı. Bu bağlamda 3. dönemki sınavların da online olarak yapılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.
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