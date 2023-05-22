Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
"Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların kapanış ve karnelerin dağıtılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle kamuyoyuyla paylaşılmıştı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
"Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine az bir zaman kala, MEB tarafından belirtilen okulların kapanış tarihi merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
KARNE GÜNÜ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.
Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.
2023-2024 OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.
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