"Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine az bir zaman kala, MEB tarafından belirtilen okulların kapanış tarihi merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?