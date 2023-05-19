YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | AYT-TYT-YDT Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı!

YKS'ye girecek olan öğrenciler sınav giriş belgeleri için geri sayıma başladı. Haziran ayında 3 oturum şeklinde gerçekleşecek olan üniversite sınavı için gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. Peki üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS girş belgeleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar...