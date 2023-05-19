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YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | AYT-TYT-YDT Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | AYT-TYT-YDT Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı!

YKS'ye girecek olan öğrenciler sınav giriş belgeleri için geri sayıma başladı. Haziran ayında 3 oturum şeklinde gerçekleşecek olan üniversite sınavı için gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. Peki üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS girş belgeleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

YKS'ye girecek olan öğrenciler sınav giriş belgeleri için geri sayıma başladı. Haziran ayında 3 oturum şeklinde gerçekleşecek olan üniversite sınavı için gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. Peki üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS girş belgeleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS oturum tarihleri şu şekilde;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: 17 Haziran 2023 (Cumartesi).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: 18 Haziran 2023 (Pazar).

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 18 Haziran 2023 (Pazar).

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