"Okullar ne zaman kapanacak 2023? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte kapanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bu eğitim öğretim yılında ilk ara tatil Kasım ayında, 15 tatil yani sömestr Ocak - Şubat aylarında, ikinci ara tatil Nisan ayında gerçekleşmişti. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi...