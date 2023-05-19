Okullar ne zaman kapanacak 2023? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi...
"Okullar ne zaman kapanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre yaz tatilinin başlayacağı tarih belli olmuştu. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2023? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi...
"Okullar ne zaman kapanacak 2023? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte kapanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bu eğitim öğretim yılında ilk ara tatil Kasım ayında, 15 tatil yani sömestr Ocak - Şubat aylarında, ikinci ara tatil Nisan ayında gerçekleşmişti. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.
Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.
10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.
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