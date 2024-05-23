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ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak!

ahaber.com.tr İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), e-YDS 2024/6 İngilizce 25 Mayıs Cumartesi, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

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