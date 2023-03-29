Ankara'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart Ankara'da okullar kar tatili olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
"Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar sonrasında kar tatili olan iller merak ediliyor. Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında veli ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart Ankara'da okullar kar tatili olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
"Ankara'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart Ankara'da okullar kar tatili olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile 56 il için sarı kod uyarısı geldi. Ülke geneli şiddetli yağışların etkisi altına giriyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart Ankara'da okullar kar tatili olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
30 MART ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği tarafından 29 Mart Çarşamba günü Ankara'nın güney ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı.
Başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatili olup olmayacağı ise veliler ve öğrenciler tarafından merak edildi. Şu an için valilik tarafından herhangi bir tatil kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilik tarafından yapılan açıklamalara anında ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!
İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.
30 MART 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER VAR MI?
Türkiye'nin birçok bölgesinde 29 Mart Çarşamba günü kar yağışı etkili oluyor. Kar yağan illerde de öğrenciler de tatil beklentisi oluşmaya başladı. Konuyla ilgili olarak kar yağışı yaşanan illerin valiliklerinden açıklama bekleniyor. Valilikler tarafından gelen açıklamalara haberimizden anında erişebilirsiniz.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Konya, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri, Yozgat ve Sivas çevreleri, Ankara'nın ve Kırıkkale'nin güney ilçeleri ile Karaman'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Sivas'ın ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle;
Adana,
Adıyaman,
Amasya,
Ankara
Çorum,
Diyarbakır,
Elazığ,
Hakkari,
Kastamonu,
Kayseri,
Kırşehir,
Konya,
Malatya,
Mardin,
Nevşehir,
Niğde,
Rize,
Samsun,
Sinop,
Sivas,
Tokat,
Şanlıurfa,
Yozgat,
Zonguldak,
Aksaray,
Karaman,
Kırıkkale,
Batman,
Bartın,
Iğdır,
Karabük,
Düzce
Turuncu kodlu uyarı yapılan iller şöyle;
Ağrı,
Artvin,
Bingöl,
Bitlis,
Bolu,
Erzincan,
Erzurum,
Gaziantep,
Giresun,
Gümüşhane,
Hatay,
Kars,
Kahramanmaraş,
Muş,
Ordu,
Siirt,
Trabzon,
Tunceli,
Van,
Bayburt,
Şırnak,
Ardahan,
Kilis,
Osmaniye
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- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart Ankara'da okullar kar tatili olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
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