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YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS AYT-TYT-YDT geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının sona ermesiyle birlikte milyonlarca aday, Türkiye'nin dört bir yanından ÖSYM AİS üzerinden online başvurularını tamamladı. Ancak, Haziran ayında gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için başvurusunu zamanında yapamayan adaylar, geç başvuru tarihlerini bekliyor. Bu süreçte, adaylar kendilerini daha fazla hazırlama ve başvurularını tamamlama fırsatı bulacaklar.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmak isteyen adaylar için geç başvuru süreci önemli bir fırsat sunuyor. ÖSYM'nin yayınladığı bilgilere göre, YKS geç başvuru süreci 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süreçte başvuru yapacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler. Peki 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 YKS başvuruları 5 Mart 2024 itibariyle başlayacak. 7 Mart 2024 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti her sınav için ayrı olarak ödenmektedir. Başvuru sürecinde ücretlendirme 295 lira olarak belirlenmişti. Geç başvurularda ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

YKS geç başvuru ücreti her sınav için 442,5 olarak ödenecek.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL NEREDEN YAPILIR?

YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024

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