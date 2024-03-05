YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının sona ermesiyle birlikte milyonlarca aday, Türkiye'nin dört bir yanından ÖSYM AİS üzerinden online başvurularını tamamladı. Ancak, Haziran ayında gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için başvurusunu zamanında yapamayan adaylar, geç başvuru tarihlerini bekliyor. Bu süreçte, adaylar kendilerini daha fazla hazırlama ve başvurularını tamamlama fırsatı bulacaklar.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmak isteyen adaylar için geç başvuru süreci önemli bir fırsat sunuyor. ÖSYM'nin yayınladığı bilgilere göre, YKS geç başvuru süreci 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süreçte başvuru yapacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler. Peki 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 YKS başvuruları 5 Mart 2024 itibariyle başlayacak. 7 Mart 2024 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS başvuru ücreti her sınav için ayrı olarak ödenmektedir. Başvuru sürecinde ücretlendirme 295 lira olarak belirlenmişti. Geç başvurularda ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
YKS geç başvuru ücreti her sınav için 442,5 olarak ödenecek.
YKS GEÇ BAŞVURU NASIL NEREDEN YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
- Babaanne, anneanne, dede evinin vazgeçilmezi! Bulan anında satışa çıkarıyor! Adeta servet değerinde
- Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak
- AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2023-2024 Açık Lise sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
- Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya'nın kaç şampiyonluğu var? FB'nin yıllara göre karnesi
- ÖGG sınav sonuç ekranı açıldı mı? 2024 107. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Memura, 4C'liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...
- Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? 4 Mart 2024 Kabine saat kaçta toplanacak? Gündemde hangi konular var?
- Kira artış oranı hesaplama | Mart ayı dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç? 2024 TÜİK TEFE TÜFE oranları...
- TÜİK şubat ayı enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Enflasyon beklentisi yüzde (%) kaç?
- 4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.54'lük ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...
- Sararmış yastık derdine son! 2'li karışımla kar beyazı görünüm! 2-3 bekletmek yeterli...