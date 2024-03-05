MEB ortak sınav takvimi | 2023-2024 Okullarda 2. dönem ortak sınavları ne zaman?

Bakanlıkça alınan karar gereği, ülke genelinde 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin ikinci dönem birinci yazılılarının Bakanlık tarafından ortak yazılı sınavlar kapsamında yapılacağını anımsatan Bülbül, bu kapsamda sınav tarihlerinin de belirlendiğini söyledi.

YANLIŞ CEVAPLAR DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Kılavuza göre, 6'ncı sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında yer alan çoktan seçmeli soruların değerlendirilmesi ve açık uçlu soruların puanlanması ülke genelinde ortak yapılacak. 6'ncı sınıf matematik, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda yapılacak. Sınavların değerlendirilmesi ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu alan zümre öğretmenleri tarafından yapılabilecek. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek. Öğrencilerin yanlış cevapları değerlendirmeye alınmayacak.