MEB ortak sınav takvimi | 2023-2024 Okullarda 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
Mart ayıyla birlikte okullarda gerçekleştirilecek olan ikinci dönem ortak sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci dönem birinci ortak sınavların Mart ayında yapılacağını duyurdu. Bu sınavlar, ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde gerçekleştirilecek olup, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tabloları doğrultusunda tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortak sınav uygulamasını başlattı. Bu kapsamda, ikinci dönemde yapılacak ortak sınavlara ilişkin kılavuz da yayımlandı. Kılavuza göre, ikinci dönem birinci yazılı sınavları, 6'ncı sınıf Türkçe ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için Mart ayında ülke genelinde ortak olarak gerçekleştirilecek. Peki okullarda 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
2. DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
26 Mart 2024 Salı günü 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı,
27 Mart 2024 Çarşamba günü ise 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik derslerinden ülke genelinde ortak sınav yapılacak.
Türkçe dersi 6'ncı sınıf yazılı sınavında 10 çoktan seçmeli soruyla birlikte 2 açık uçlu ve kısa cevaplı soru sorulacak. 6'ncı sınıf matematikte 10, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatında 7 ve 9'uncu sınıf matematikte ise 8 açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanılacak.
Ülke geneli ikinci dönem ortak sınavlarda ilk dönemden farklı olarak 6. sınıf Türkçe dersinde çoktan seçmeli soruların yanı sıra açık uçlu ve kısa cevaplı soruların sorulacağını aktaran Bülbül; 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik dersleri için ise açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılacağını anlattı.
MEB ORTAK SINAVLAR TEST Mİ YAZILI MI?
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 26-27 Mart 2024'te ülke genelinde ortak düzenlenecek ikinci dönem birinci yazılılarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Bülbül, ilk dönem ülke geneli ortak yazılı sınavları planlandığı şekilde çoktan seçmeli sorularla yaptıklarını belirterek, ikinci dönem ülke geneli ortak sınavları da daha önce planlandıkları şekilde öğrencilerin cevapları kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla yapacaklarını bildirdi.
Bakanlıkça alınan karar gereği, ülke genelinde 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin ikinci dönem birinci yazılılarının Bakanlık tarafından ortak yazılı sınavlar kapsamında yapılacağını anımsatan Bülbül, bu kapsamda sınav tarihlerinin de belirlendiğini söyledi.
YANLIŞ CEVAPLAR DEĞERLENDİRİLMEYECEK
Kılavuza göre, 6'ncı sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında yer alan çoktan seçmeli soruların değerlendirilmesi ve açık uçlu soruların puanlanması ülke genelinde ortak yapılacak. 6'ncı sınıf matematik, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda yapılacak. Sınavların değerlendirilmesi ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu alan zümre öğretmenleri tarafından yapılabilecek. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek. Öğrencilerin yanlış cevapları değerlendirmeye alınmayacak.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Genel Müdür Bülbül, Türkçe dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçlarının "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacağını ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işleneceğini bildirdi.
Bülbül, 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav sonuçlarının ise ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işleneceğini ve öğrencilere bildirileceğini sözlerine ekledi.
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- MEB ortak sınav takvimi | 2023-2024 Okullarda 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
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