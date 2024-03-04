AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2023-2024 Açık Lise sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına doğru geri sayım başladı. Mart ayında yapılacak olan bu sınavlar, öğrencilerin akademik performanslarını değerlendirmek adına büyük önem taşıyor. Sınavlar, geleneksel okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilecek ve her dersten 11 soru içerecek. Öğrencilerin sınav yerlerine ve detaylarına erişebilmeleri için AÖL sınav giriş belgesi MEB.gov.tr üzerinden alınabilecek.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.