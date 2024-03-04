AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2023-2024 Açık Lise sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Liseleri için 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı ve dışarıdan eğitim alan öğrenciler, sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler, sınavlara kısa bir süre kala heyecanla "AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi" sorgulamalarına başladılar. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına doğru geri sayım başladı. Mart ayında yapılacak olan bu sınavlar, öğrencilerin akademik performanslarını değerlendirmek adına büyük önem taşıyor. Sınavlar, geleneksel okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilecek ve her dersten 11 soru içerecek. Öğrencilerin sınav yerlerine ve detaylarına erişebilmeleri için AÖL sınav giriş belgesi MEB.gov.tr üzerinden alınabilecek.
AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.
MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL sınavları:
✏Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
✏Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
✏Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da olacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgelerini elde edecek.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
Açık lise sınavları, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple 2. dönem sınavları da okul ortamında yapılacak. Adaylar sınav merkezi tercihi ile beraber sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri belirleyebilecek. AÖL sınav yerleri, sınav giriş belgesi ile beraber belli olacak.
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- AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2023-2024 Açık Lise sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
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