Bugün okul var mı, yok mu? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar açıldı mı?

Bakan Özer daha sonra yaptığı açıklamada tarihin net olmadığına işaret etti:

"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte bu hafta içinde tüm okul binalarımızın hasar tespit raporunu çıkaracağız. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

Dolayısıyla deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de.