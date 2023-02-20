Bugün okul var mı, yok mu? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar açıldı mı?
"Bugün okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından MEB tarafından okullar tatil mi sorusunun yanıtı verildi. Deprem bölgesi ve 71 ilde farklılık gösteren tatil süresi ile 20 Şubat Pazartesi bugün okul var mı, tatil mi soruları yanıt arıyor. Peki, Bugün okul var mı, yok mu? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar açıldı mı?
"Bugün okul var mı, yok mu? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB son dakika duyurularını takip eden öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağına dair soruları yanıtlandı. Peki, Bugün okul var mı, yok mu? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar açıldı mı?
BUGÜN OKULLAR AÇILIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi tarihinde başlayacağını duyurdu.
Eğitime verilen arada uzatmaya gidilmeyeceğinin altını çizen Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.
Bakan Özer, açıklamasında ''Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretim başlayacak.'' ifadelerini kullandı.
DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Depremin vurduğu Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna yanıt verdi.
Özer, "Buradaki meslek lisesine iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ihtiyacını karşılayacağız. Bugünler birlik beraberlik günü. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
Bakan Özer, "10 ilde eğitim ne zaman başlayacak" sorusunu ise ''10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde de son noktaya geldik. İnşallah yarın (20 Şubat) açıklayacağız.
Nakille ilgili de şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık, nakil aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz şekilde konaklattırıyoruz.'' şeklinde yanıtladı.
10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK
Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.
Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında depremden etkilenen 10 ile Elazığ'ı da dahil ettiğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Özer daha sonra yaptığı açıklamada tarihin net olmadığına işaret etti:
"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte bu hafta içinde tüm okul binalarımızın hasar tespit raporunu çıkaracağız. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.
Dolayısıyla deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de.
Ama bizim Bakanlık olarak hedefimiz sanki 1 Mart'ta başlayacakmış gibi tüm önlemlerimizi, tüm çalışmalarımızı, tüm planlamalarımızı nihayetlendirebilmek. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı ve okul bazlı değerlendirme yapacağız. 1 Mart'a kadar tüm eksikliklerimizi tamamlamayı ve 1 Mart'a kalmadan 10 ildeki eğitim öğretim sürecinin nasıl devam edeceğiyle ilgili ilave açıklamaları yapacağız.''
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