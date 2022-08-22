YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak, ücreti açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler başladı mı, ne kadar sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklamanın ardından istediği bölüme yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme tarihlerini merak ediyor. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak, ücreti açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler başladı mı, ne kadar sürecek? ÖSYM ek tercih kılavuzu...