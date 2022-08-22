Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları internetten nasıl, nereden yapılır?
Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıtlarına çevrildi. Öğrenciler kayıtların internet üzerinden yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları internetten nasıl, nereden yapılır?
Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları internetten nasıl, nereden yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre üniversite kayıtları 22 Ağustos tarihinde başladı. Peki, Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları internetten nasıl, nereden yapılır?
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üniversite kayıtları için ÖSYM tarafından şu ifadelere yer verildi;
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİTE E KAYITLAR NASIL YAPILIR?
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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