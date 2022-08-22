Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki nakil süreci sonucunda hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yapılan yerleştirme işlemleri, 17 Ağustos'ta sona erdi. 3. nakil süreci için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...