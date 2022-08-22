22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2022
ABONE OL
Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İki nakil sonucunda herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 3. nakil başvuruları, 9-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Peki, Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki nakil süreci sonucunda hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yapılan yerleştirme işlemleri, 17 Ağustos'ta sona erdi. 3. nakil süreci için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması işlemi 9 Ağustos'ta başladı ve 17 Ağustos tarihinde sona erdi.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Ve Nakil Komisyonları yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Dolayısıyla liseler de bu tarihte açılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA