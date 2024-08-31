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YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM Üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 17:28 Güncelleme: 31.08.2024 17:29
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YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM Üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu gündemdeki yerini aldı. Üniversite sınavına girip ilk tercihlerde yerleşemeyen adaylar arama motorlarında "YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...

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