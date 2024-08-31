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KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan yapar? 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puan almak için kaç net gerekir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 19:31 Güncelleme: 31.08.2024 19:32
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KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan yapar? 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puan almak için kaç net gerekir?

Milyonlarca aday 1 Eylül Pazar günü 2024 KPSS Ön Lisans sınavına girecek. Adaylar sınava girmeden önce arama motorlarında 75, 80, 90 puan alabilmek için kaç net yapmaları gerektiğini araştırmaya başladılar. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda kaç net kaç puan yapar sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan yapar? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

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