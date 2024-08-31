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KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS Ön Lisans sınavı kaç soru, kaç dakika?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 14:05 Güncelleme: 31.08.2024 14:06
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KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS Ön Lisans sınavı kaç soru, kaç dakika?

KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül itibarıyla gerçekleştirilecek. Kamuda kariyer sahibi olmak isteyen binlerce aday sınavda ter dökecekler. Peki KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS Ön Lisans sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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