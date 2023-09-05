YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023 - 2024? YKS ÖSYM ek tercih kılavuzu PDF!
"YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023 - 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YÖK tarafından üniversitelere kayıt yaptırılmayan bölümler ÖSYM’ye bildirilecek ve ikinci bir kılavuz hazırlanacak. Kılavuzda üniversitelerin alım yapacağı kontenjan, taban puanları gibi bilgiler yer alacak. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla ilk tercihlerde olduğu gibi tercih listelerini hazırlayacak ve ÖSYM’ye iletecek. İşte, YKS ÖSYM ek tercih kılavuzu PDF!
"YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023 - 2024? YKS ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtları 1 Eylül'de sona ererken öğrenciler internet üzerinden veya bizzat öğrenci işlerinden kayıtlarını tamamladı. Bazı adaylar ise önümüzdeki yıl şansını denemek için üniversitelere kayıt yaptırmadı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanların yanına kayıt yaptırılmayan bölümler eklenecek ve YKS tercih kılavuzu yayımlanacak.
YKS EK TERCİHLER 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz bu yılın ikinci tercih takvimini paylaşmadı. YKS ek tercih takvimi, üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
2023-2024 eğitim öğretim yılında ise üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında alınacak.
Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yılda Eylül ayının üçüncü haftası tercihlerin alınması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR
Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacak ve adaylar ile paylaşılacak. Yayımlanan kılavuzda üniversitelerin taban puanları ve güncel kontenjanları yer alacak. Adaylar üniversitelerin özel koşulları ve diğer şartları dikkatle takip ederek ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
Ek tercihlerde adayların en fazla 24 üniversite tercih etme hakkı bulunacak. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.
2023 -YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
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- YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023 - 2024? YKS ÖSYM ek tercih kılavuzu PDF!
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