YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023 - 2024? YKS ÖSYM ek tercih kılavuzu PDF!

"YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023 - 2024? YKS ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtları 1 Eylül'de sona ererken öğrenciler internet üzerinden veya bizzat öğrenci işlerinden kayıtlarını tamamladı. Bazı adaylar ise önümüzdeki yıl şansını denemek için üniversitelere kayıt yaptırmadı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanların yanına kayıt yaptırılmayan bölümler eklenecek ve YKS tercih kılavuzu yayımlanacak.