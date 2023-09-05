DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS tercih sonuç takvimi açıklandı mı?
"DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Ağustos'ta başlatılan DGS tercihleri 5 Eylül'de sona erecek. İşte DGS sonuç takvimi...
"DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS tercih sonuç takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında ÖSYM tarafından tamamlanacak olan tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrilecek. İşte DGS sonuç takvimi...
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçları, tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanmıştı.
Buna göre; Bu yıl 5 Eylül'de tamamlanacak olan DGS tercih işlemlerinden kısa bir süre sonra DGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS tercih sonuç takvimi açıklandı mı?
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