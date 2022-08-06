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YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2022
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YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları için milyonların geri sayımı başladı. Bugün tercihlerin sona erdiği bilinirken adaylar, puanlarına uygun ve eğitim görmek istedikleri üniversite tercihlerini ÖSYM AİS aracılığı ile listeledi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili bir tarih bilgisini paylaşmamıştı ancak genel olarak iki üç haftalık kısa süreçte sonuçları adayların erişimine açıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercihleri bugün (5 Ağustos 2022) bitiyor. Aday öğrenciler TYT, AYT ve YDT puan türlerinde hedefledikleri bölümlerin ve üniversitelerin listesini hazırladı.

Sonuçların ardından ek tercih dönemi bekleniyor, ardından üniversite kayıtları için işlemler başlayacak.

YKS tercih sonuçları için net bir tarih verilmedi. Adaylar önceki senelere odaklandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından üniversite tercihleri sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu noktada adaylar geçen yıllarda ortalama ne zaman açıklandığına odaklandı.

Geçtiğimiz yıllarda tercih bitiminden yaklaşık iki hafta sonra açıklandığı görülen sonuçların buna göre bu sene 19 Ağustos gibi açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.

YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

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