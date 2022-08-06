YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili bir tarih bilgisini paylaşmamıştı ancak genel olarak iki üç haftalık kısa süreçte sonuçları adayların erişimine açıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı?