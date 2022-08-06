DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları değerlendirme sürecinin arından 12 Ağustos'ta ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?