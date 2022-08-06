DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?
DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleşen DGS sınavının ardından adayların gözü kulağı sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?
DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları değerlendirme sürecinin arından 12 Ağustos'ta ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022-DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
DGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
DGS tercih kılavuzunda yükseköğretim kontenjanları, puan türü, okul kodları yer alacak. DGS taban puanları için 2021 yılına ait verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.
2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin ağustos sonunda başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek, geç tercih tarihleri açıklandı mı?
- KPSS takvimi açıklandı! KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ne zamana ertelendi?
- Grönland köpek balığı doğumundan yaklaşık ne kadar sonra üreyecek olgunluğa ulaşır?
- 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir? KİM MİLYONER...
- 999.999.999.9999.9999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?
- 2.100 TL taksitle 85.56 m2 daire sahibi olun! TOKİ'den sudan ucuz kampanya! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL'ye ev sahibi olun! O tarihten sonra...
- 1.017 PERSONEL ALINACAK! GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2022? MSÜ kontenjan son dakika...
- Emekliye özel 8.800 TL ödeme ansızın geldi! SSK, Bağkur, 4C'li 3 dakikada faizsiz ATM'den alacak! Halkbank, PTTBank, Garanti...
- İptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 sınavı iptal mi, geçersiz mi sayıldı?