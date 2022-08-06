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DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?

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Giriş Tarihi: 06.08.2022
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DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?

DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleşen DGS sınavının ardından adayların gözü kulağı sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?

DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları değerlendirme sürecinin arından 12 Ağustos'ta ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları erken açıklanır mı?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS tercih kılavuzunda yükseköğretim kontenjanları, puan türü, okul kodları yer alacak. DGS taban puanları için 2021 yılına ait verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin ağustos sonunda başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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