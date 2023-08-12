"YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? ÖSYM YKS ek yerleştirme tercihleri hangi tarihte başlar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 YKS ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları başladı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih işlemlerinin yapan üniversite adayları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ek tercih tarihlerini de sorgulamaya başladı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? ÖSYM YKS ek yerleştirme tercihleri hangi tarihte başlar?