"Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 üniversitelerin açılacağı tarih, üniversiteye ilk defa gidecek olan binlerce öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, YKS tercih sonuçlarına göre istedikleri üniversitenin çıkması sonrasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?