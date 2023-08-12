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Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2023
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Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?

"Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı, 2023-2024 akademik yılının başlamasına kısa bir zaman kala, üniversite çağına gelmiş öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?

"Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 üniversitelerin açılacağı tarih, üniversiteye ilk defa gidecek olan binlerce öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, YKS tercih sonuçlarına göre istedikleri üniversitenin çıkması sonrasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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