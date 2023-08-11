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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Puanlar kaç yıl geçerli?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Puanlar kaç yıl geçerli?

ÖSYM, merakla beklenen ALES/2 sınav yerlerini açıkladı. Sınava girecek olan adaylar sınav yerlerini öğrenmeye çalışıyor. Akademik kariyer yapmak isteyenler için önemli bir basamak olan ALES ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Puanlar kaç yıl geçerli?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimi, adaylar tarafından yoğun ilgiyle bekleniyor. ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen bu önemli sınavın tarihleri merak konusu. Öğrencilerin sınav hazırlıklarını bu takvime göre planlaması, başvuru tarihlerini kaçırmaması ve en iyi sonuçları elde etmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Puanlar kaç yıl geçerli? İşte detayları...

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek.

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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafolmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında
bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını
sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES 3 ile ilgili detaylar da belli oldu. Buna göre 2023-ALES/3 19 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ALES 3 BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM takvimine göre ALES/2 başvuruları 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.

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