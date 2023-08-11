ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Puanlar kaç yıl geçerli?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimi, adaylar tarafından yoğun ilgiyle bekleniyor. ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen bu önemli sınavın tarihleri merak konusu. Öğrencilerin sınav hazırlıklarını bu takvime göre planlaması, başvuru tarihlerini kaçırmaması ve en iyi sonuçları elde etmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Puanlar kaç yıl geçerli? İşte detayları...

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek.