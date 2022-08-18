YKS ek tercihler için kritik tarih... YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler YKS ek tercih sürecini bekliyorlar. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?