YKS ek tercihler için kritik tarih... YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günler YKS tercih sonuçları açıklandı. İstediği okula yerleşemeyen öğrenciler için ise ek tercih fırsatı bulunuyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler YKS ek tercih sürecini bekliyorlar. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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