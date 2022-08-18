AÖL yeni kayıt ve ilk kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB AÖL 2022-2023 kayıtları ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı lise eğitimine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler, AÖL kayıt tarihleri araştırması yapıyor. AÖL kayıt tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanacak olan Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile belli olacak. Peki, AÖL yeni kayıt ve ilk kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB AÖL 2022-2023 kayıtları ne zaman yapılacak?